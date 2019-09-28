Худяков не сумел выйти в финал ЧМ-2019 в метании диска

Российский легкоатлет Алексей Худяков не сумел выйти в финальные соревнования чемпионата мира в Дохе в метании диска. Худяков, выступавший в группе В, сделал две результативные попытки, отправив снаряд на 61,27 и 60,52 м. Это 13-й результат в группе В и 24-й в общем зачёте.
Квалификационный норматив (65,50) покорился только шведскому дискоболу Даниэлю Столю, отправившему снаряд на отметку 67,88 м. Ещё 11 спортсменов отобрались в финал по лучшим результатам. Худший результат среди финалистов – 63,31.
Рекорд мира в метании диска (74,08 м) принадлежит немцу Юргену Шульту и был установлен 6 июня 1986 года. Рекорд чемпионата мира (70,17) 7 августа 2005 года установил литовец Виргилиюс Алекна.
Чемпионат мира стартовал в Дохе 27 сентября и завершится 6 октября.
- 28 сентября 2019
-
18:50
-
18:12
-
17:51
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
15:34
-
13:19
-
13:05
-
12:23
-
11:37
-
10:40
-
09:55
-
04:16
-
01:03
-
00:51
-
00:44
-
00:26
- 27 сентября 2019
-
23:36
-
23:02
-
22:47
-
22:28
-
22:26
-
22:02
-
21:51
-
21:37
-
21:19
-
20:59
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
19:41
-
19:29
-
19:09
-
18:51