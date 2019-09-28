Худяков не сумел выйти в финал ЧМ-2019 в метании диска

Российский легкоатлет Алексей Худяков не сумел выйти в финальные соревнования чемпионата мира в Дохе в метании диска. Худяков, выступавший в группе В, сделал две результативные попытки, отправив снаряд на 61,27 и 60,52 м. Это 13-й результат в группе В и 24-й в общем зачёте.

Квалификационный норматив (65,50) покорился только шведскому дискоболу Даниэлю Столю, отправившему снаряд на отметку 67,88 м. Ещё 11 спортсменов отобрались в финал по лучшим результатам. Худший результат среди финалистов – 63,31.

Рекорд мира в метании диска (74,08 м) принадлежит немцу Юргену Шульту и был установлен 6 июня 1986 года. Рекорд чемпионата мира (70,17) 7 августа 2005 года установил литовец Виргилиюс Алекна.

Чемпионат мира стартовал в Дохе 27 сентября и завершится 6 октября.