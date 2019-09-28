Худяков: зачем в Дохе лёгкая атлетика? Проверяют стадион с кондиционированием

Российский дискобол Алексей Худяков, не сумевший отобраться в финал на своём первом чемпионате мира, рассказал о поразившем его контрасте температур в Дохе, где прохладно только на стадионе.

«Не справился с эмоциями на своём первом чемпионате мира. Пока не привык к такому. Я приехал только позавчера. Вчерашний день ушёл на разминку, небольшая тренировка далась сложно. Четыре или пять попыток и ты уже насквозь мокрый.

Для меня это первый чемпионат мира, поэтому в любом случае большое событие. С другой стороны, я понимаю, что тут стоит такая жара, что не всем хочется выходить из дома, где работают кондиционеры, чтобы смотреть лёгкую атлетику, где кто-то метает, а кто-то бегает по кругу. Я думаю, что это не такое зрелище для них. К тому же сюда очень дорого лететь.

Зачем здесь вообще проводят лёгкую атлетику? Может быть, просто хотят проверят первый в мире стадион с кондиционированием. На самом деле на арене действительно комфортно, градусов 25-26.

Вообще не представляю, как вчера девушки бежали марафон по улице! Тут до автобуса два метра идти тяжело, а как они бежали, я даже не знаю. Хочу пожелать удачи и терпения всем ходокам, марафонцам. Надеюсь, они справятся», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.