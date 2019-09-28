Видео: гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку, отдыхая на Мальдивах
Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова не забывает о спорте даже в отпуске.
Россиянка отправилась отдыхать на Мальдивы и радует подписчиков в социальных сетях кадрами поездки. Солдатова опубликовала видео, продемонстрировав свою растяжку. Спортсменка выполнила стойку на руках и из этого положения прыгнула в бассейн.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, Солдатова потеряла сознание во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии, из-за чего ей пришлось пропустить чемпионат мира по художественной гимнастике, прошедший в Баку (Азербайджан) с 12 по 22 сентября. На мировом первенстве её заменила Екатерина Селезнёва.
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