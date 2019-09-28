Видео: гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку, отдыхая на Мальдивах

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова не забывает о спорте даже в отпуске.



Россиянка отправилась отдыхать на Мальдивы и радует подписчиков в социальных сетях кадрами поездки. Солдатова опубликовала видео, продемонстрировав свою растяжку. Спортсменка выполнила стойку на руках и из этого положения прыгнула в бассейн.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.



Напомним, Солдатова потеряла сознание во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии, из-за чего ей пришлось пропустить чемпионат мира по художественной гимнастике, прошедший в Баку (Азербайджан) с 12 по 22 сентября. На мировом первенстве её заменила Екатерина Селезнёва.