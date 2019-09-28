Навка: Загитова будет участвовать в сказке на льду в период новогодних каникул

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подтвердила, что победительница Игр в Пхёнчхане, действующая чемпионка мира Алина Загитова выступит в её новогоднем шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
«Ещё одна чудесная новость для всех поклонников и любителей фигурного катания!!! Наша сказочная семья «Спящей касавицы. Легенда двух королевств» пополнилась потрясающей фигуристкой, на данный момент лучшей фигуристкой мира и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Сразу по окончании чемпионата России она будет участвовать в нашей сказке на льду и в период новогодних каникул будет радовать вас своим необыкновенным катанием! Мы поздравляем нашу команду! Это суперновость для нас и всех любителей фигурного катания!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки
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