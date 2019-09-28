Пара Столбова/Новосёлов дебютирует в соревнованиях на этапе КР в Саранске

Российская спортивная пара Ксения Столбова/Андрей Новосёлов планирует впервые выступить в официальных стартах на этапе Кубка России в Саранске, сообщила руководитель группы парного катания в Перми, где тренируются фигуристы, Валентина Тюкова.
«Первое выступление Столбовой/Новосёлова в сезоне на соревнованиях планируется на этапе Кубка России в Саранске, соответствующую заявку мы отправили. У Столбовой/Новосёлова шикарные программы. Эта пара, я считаю, будет бороться за самые высокие места на турнирах », — приводит слова Тюковой РИА Новости.
Олимпийская чемпионка в команде Столбова решила продолжить карьеру после ухода из спорта своего партнёра Фёдора Климова. Пара Столбова/Новосёлов впервые предстала перед широкой публикой в начале сентября на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Второй этап Кубка России состоится 9-13 октября в Саранске.
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