Пара Столбова/Новосёлов дебютирует в соревнованиях на этапе КР в Саранске

Российская спортивная пара Ксения Столбова/Андрей Новосёлов планирует впервые выступить в официальных стартах на этапе Кубка России в Саранске, сообщила руководитель группы парного катания в Перми, где тренируются фигуристы, Валентина Тюкова.

«Первое выступление Столбовой/Новосёлова в сезоне на соревнованиях планируется на этапе Кубка России в Саранске, соответствующую заявку мы отправили. У Столбовой/Новосёлова шикарные программы. Эта пара, я считаю, будет бороться за самые высокие места на турнирах », — приводит слова Тюковой РИА Новости.

Олимпийская чемпионка в команде Столбова решила продолжить карьеру после ухода из спорта своего партнёра Фёдора Климова. Пара Столбова/Новосёлов впервые предстала перед широкой публикой в начале сентября на контрольных прокатах фигуристов сборной России.

Второй этап Кубка России состоится 9-13 октября в Саранске.