Американка Прайс стала чемпионкой мира в метании молота
Американская легкоатлетка Диэнна Прайс одержала победу в метании молота на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). Прайс в третьей попытке отправила снаряд на отметку 77,54 м. Второй с личным рекордом стала полька Йоанна Фёдоров. Третий результат показала китаянка Ван Чжэн.
Рекорд мира в этой дисциплине был установлен 28 августа 2016 года полькой Анитой Влодарчик и составляет 82,98. Ей же принадлежит рекорд чемпионатов мира – 80,85.
Российские легкоатлетки Софья Палкина и Елизавета Царёва не смогли квалифицироваться в финал в метании молота.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины. Метание молота
1. Диэнна Прайс (США) – 77,54.
2. Йоанна Фёдоров (Польша) – 76,35.
3. Ван Чжэн (Китай) – 74,76.
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