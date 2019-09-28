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Американка Прайс стала чемпионкой мира в метании молота

Американка Прайс стала чемпионкой мира в метании молота
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американская легкоатлетка Диэнна Прайс одержала победу в метании молота на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). Прайс в третьей попытке отправила снаряд на отметку 77,54 м. Второй с личным рекордом стала полька Йоанна Фёдоров. Третий результат показала китаянка Ван Чжэн.

Рекорд мира в этой дисциплине был установлен 28 августа 2016 года полькой Анитой Влодарчик и составляет 82,98. Ей же принадлежит рекорд чемпионатов мира – 80,85.

Российские легкоатлетки Софья Палкина и Елизавета Царёва не смогли квалифицироваться в финал в метании молота.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины. Метание молота

1. Диэнна Прайс (США) – 77,54.
2. Йоанна Фёдоров (Польша) – 76,35.
3. Ван Чжэн (Китай) – 74,76.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2019. Метания
Женщины. Метание молота. Финал
28 сентября 2019, суббота. 19:25 МСК
Окончено
1
Диэнна Прайс
США
77.54
2
Йоанна Фёдоров
Польша
76.35
3
Ван Чжэн
Китай
74.76
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