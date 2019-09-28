Американка Прайс стала чемпионкой мира в метании молота

Американская легкоатлетка Диэнна Прайс одержала победу в метании молота на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). Прайс в третьей попытке отправила снаряд на отметку 77,54 м. Второй с личным рекордом стала полька Йоанна Фёдоров. Третий результат показала китаянка Ван Чжэн.

Рекорд мира в этой дисциплине был установлен 28 августа 2016 года полькой Анитой Влодарчик и составляет 82,98. Ей же принадлежит рекорд чемпионатов мира – 80,85.

Российские легкоатлетки Софья Палкина и Елизавета Царёва не смогли квалифицироваться в финал в метании молота.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Метание молота

1. Диэнна Прайс (США) – 77,54.

2. Йоанна Фёдоров (Польша) – 76,35.

3. Ван Чжэн (Китай) – 74,76.