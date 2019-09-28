Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Польские волейболисты завоевали бронзу чемпионата Европы, победив французов

Польские волейболисты завоевали бронзу чемпионата Европы, победив французов
Другие / Волейбол 0

Волейболисты мужской сборной Польши стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. В матче за третье место в Париже польская команда одержала победу над сборной Франции со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:21). Самым результативным в составе победителей стал диагональный Вильфредо Леон, на счету которого 18 очков. У французов 18 очков набрал доигровщик Эрвин Нгапет.

Золотые медали чемпионата Европы 29 сентября в Париже разыграют волейболисты Сербии и Словении.

Российские волейболисты не сумели защитить титул чемпионов Европы, в четвертьфинале уступив команде Словении.

Волейбол. Чемпионат Европы. Париж, Франция
Матч за третье место

Франция — Польша — 0:3 (24:26, 22:25, 21:25).

ЧЕ-2019 (м). За 3-е место
28 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
Польша
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент