Фигуристки Усачёва и Фролова стали призёрами этапа юниорского Гран-при в Загребе

Корейская фигуристка Ха Ин Ли одержала победу на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия). Ха Ин Ли, безупречно откатавшая произвольную программу, по сумме двух выступлений опередила россиянку Дарью Усачёву, лидировавшую после первого вида соревнований. Усачёва допустила ряд неточностей в начале произвольной программы и упала с тройного флипа в концовке.

Ещё одна российская фигуристка, Анна Фролова, поднялась на третью ступень пьедестала почёта.

Для Усачёвой это второе серебро этапа Гран-при в сезоне, Фролова впервые выступила на подобных соревнованиях.

Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при. Загреб, Хорватия

Девушки

1. Ха Ин Ли (Южная Корея) – 203.40.

2. Дарья Усачёва (Россия) – 197,19.

3. Анна Фролова (Россия) – 181,96.