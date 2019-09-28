Фигуристки Усачёва и Фролова стали призёрами этапа юниорского Гран-при в Загребе

Корейская фигуристка Ха Ин Ли одержала победу на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия). Ха Ин Ли, безупречно откатавшая произвольную программу, по сумме двух выступлений опередила россиянку Дарью Усачёву, лидировавшую после первого вида соревнований. Усачёва допустила ряд неточностей в начале произвольной программы и упала с тройного флипа в концовке.
Ещё одна российская фигуристка, Анна Фролова, поднялась на третью ступень пьедестала почёта.
Для Усачёвой это второе серебро этапа Гран-при в сезоне, Фролова впервые выступила на подобных соревнованиях.
Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при. Загреб, Хорватия
Девушки
1. Ха Ин Ли (Южная Корея) – 203.40.
2. Дарья Усачёва (Россия) – 197,19.
3. Анна Фролова (Россия) – 181,96.
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