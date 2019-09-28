Гэйл и Хассан стали чемпионами мира по лёгкой атлетике

Ямайский легкоатлет Таджай Гэйл завоевал золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). В лучшей попытке Гэйл улетел на 8,69 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Серебряный призёр, американец Джефф Хендерсон, уступил победителю сразу 30 см.

Нидерландская спортсменка Сифан Хассан быстрее всех в сезоне пробежала 10 000 м и стала чемпионкой мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Мужчины. Прыжки в длину

1. Таджай Гэйл (Ямайка) – 8,69.

2. Джефф Хендерсон (США) – 8,39.

3. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,34.

Женщины. 10 000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 30.17,62.

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 30.21,23.

3. Агнес Джебет Тироп (Кения) – 30.25,20.