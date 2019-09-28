Гэйл и Хассан стали чемпионами мира по лёгкой атлетике
Ямайский легкоатлет Таджай Гэйл завоевал золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). В лучшей попытке Гэйл улетел на 8,69 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Серебряный призёр, американец Джефф Хендерсон, уступил победителю сразу 30 см.
Нидерландская спортсменка Сифан Хассан быстрее всех в сезоне пробежала 10 000 м и стала чемпионкой мира.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Мужчины. Прыжки в длину
1. Таджай Гэйл (Ямайка) – 8,69.
2. Джефф Хендерсон (США) – 8,39.
3. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,34.
Женщины. 10 000 м
1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 30.17,62.
2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 30.21,23.
3. Агнес Джебет Тироп (Кения) – 30.25,20.
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