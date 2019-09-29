Елфутина впервые выиграла медальную гонку на ЧМ в классе RS:X
Бронзовый призёр Олимпиады-2016 россиянка Стефания Елфутина впервые в карьере выиграла медальную гонку на чемпионате мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. При этом в итоговом протоколе чемпионата мира Елфутина стала только четвёртой. Дело в том, что из-за сокращённой программы соревнований россиянка вышла в медальную гонку с седьмого места.
В связи с погодными условиями программа соревнований на озере Гарда в Италии не была выполнена полностью. Планировалось провести по 12 гонок (шесть квалификационных и шесть финальных) у мужчин и у женщин, а в заключительный день — медальные гонки. В итоге состоялось по 10 гонок и медальные, проведение которых также долго оставалось под вопросом.
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