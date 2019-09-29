Тренер Панфилов не пытался дискредитировать Гануса

В четверг, 26 сентября, стало известно о том, что гендиректор Российского антидопингового агентства РУСАДА в связи с поступившими в его адрес исками проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Директор Агенства Юрий Ганус сообщил в открытом письме, что тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов пытался дискредитировать его. Сам тренер опровергает подобные заявления.



«Именно против личности Гануса у меня ничего нет. Такие высказывания делать со стороны такого лица, как Ганус, осторожней нужно. Просто он высказывает такие слова бездоказательные. Это нехорошо», — приводит слова Панфилова ТАСС.



По данным документа, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы коллективное исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Гендиректор РУСАДА подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.



В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов не мог не знать об этих фактах.

В Чувашии не слышали о пояснениях главы РУСАДА своего скандального интервью