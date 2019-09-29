Тренер Панфилов не пытался дискредитировать Гануса

В четверг, 26 сентября, стало известно о том, что гендиректор Российского антидопингового агентства РУСАДА в связи с поступившими в его адрес исками проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Директор Агенства Юрий Ганус сообщил в открытом письме, что тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов пытался дискредитировать его. Сам тренер опровергает подобные заявления.
«Именно против личности Гануса у меня ничего нет. Такие высказывания делать со стороны такого лица, как Ганус, осторожней нужно. Просто он высказывает такие слова бездоказательные. Это нехорошо», — приводит слова Панфилова ТАСС.
По данным документа, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы коллективное исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Гендиректор РУСАДА подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.
В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов не мог не знать об этих фактах.
- 29 сентября 2019
-
05:38
-
00:41
-
00:16
- 28 сентября 2019
-
23:56
-
23:28
-
22:59
-
22:41
-
22:34
-
22:22
-
22:07
-
21:16
-
21:01
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
18:50
-
18:12
-
17:51
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
15:34
-
13:19
-
13:05
-
12:23
-
11:37
-
10:40
-
09:55
-
04:16
-
01:03
-
00:51
-
00:44
-
00:26
- 27 сентября 2019
-
23:36