Сузуки — первый японец, ставший чемпионом мира в спортивной ходьбе
Японец Юсуке Сузуки выиграл золотую медаль на дистанции 50 км в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Турнир проходит в Дохе (Катар).
Результат Сузуки — 4 часа 4 минуты 20 секунд. Серебро в активе представителя Португалии Жоау Виейры (4:04.59). Призовую тройку замкнул канадец Эван Данфи (4:05.02).
Сузуки стал первым японцем, ставшим чемпионом мира в спортивной ходьбе, а 43-летний Виейра оказался самым возрастным призёром чемпионатов мира.
В женских соревнованиях победу одержала китаянка Лян Жуй, преодолевшая дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второе место заняла её соотечественница Ли Маоцо (4:26.40). Бронзовую награду завоевала Элеонора Анна Джорджи из Италии (4:29.13).
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