Сузуки — первый японец, ставший чемпионом мира в спортивной ходьбе

Японец Юсуке Сузуки выиграл золотую медаль на дистанции 50 км в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Турнир проходит в Дохе (Катар).

Результат Сузуки — 4 часа 4 минуты 20 секунд. Серебро в активе представителя Португалии Жоау Виейры (4:04.59). Призовую тройку замкнул канадец Эван Данфи (4:05.02).

Сузуки стал первым японцем, ставшим чемпионом мира в спортивной ходьбе, а 43-летний Виейра оказался самым возрастным призёром чемпионатов мира.

В женских соревнованиях победу одержала китаянка Лян Жуй, преодолевшая дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второе место заняла её соотечественница Ли Маоцо (4:26.40). Бронзовую награду завоевала Элеонора Анна Джорджи из Италии (4:29.13).