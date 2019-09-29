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Олимпийский чемпион Траньков объяснил, почему удалил пост с критикой Смолова

Олимпийский чемпион Траньков объяснил, почему удалил пост с критикой Смолова
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал свой пост в «Твиттере», в котором он подверг критике футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова. Через несколько часов после опубликования сообщение было удалено.

«Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особью, но, так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка. Всё, что написал, моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всех пишущим мне гадости прошу хоть в Википедию зайти, а то пишете фигню, даже смешно», — написал Траньков в своём «твиттере».

Напомним, в перерыве матча Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Траньков назвал футболиста бездарностью и припомнил промах в матче с Хорватией на чемпионате мира 2018 года.

Олимпийский чемпион Траньков: Смолов заговорил… Бездарность есть бездарность
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