Гимнаст Далалоян рассказал, к чему больше всего стремится в карьере

Российский гимнаст Артур Далалоян, год назад впервые за 19 лет принесший России титул чемпиона мира в самом престижном виде программы – индивидуальном многоборье, рассказал о своей глобальной цели.
«Недавно я столкнулся с тем, что почувствовал недостаток мотивации. Мне казалось, что на соревнованиях подобного уровня я уже всего достиг, мне хотелось чего-то нового и большого. Во многих моментах я начинал терять себя, что особенно сказывалось в работе. Но во второй половине года мне удалось мобилизоваться, и я вновь начал работать не покладая рук. Просто мне захотелось достойно выглядеть, чтобы отстоять свою честь.
Замахнуться на 10 золотых олимпийских медалей? О десяти пока не задумываюсь и не мечтаю. Но, как и у любого спортсмена, есть цель – золотая олимпийская медаль. Это в моей карьере будет самым высоким достижением, к которому я стремлюсь.
Мне кажется, дальше пока нет смысла заглядывать. На данный момент есть именно такие цели и задачи. И предстоящий год будет очень непростым, поэтому о дальнейших планах думать будем потом", – цитирует Далалояна «Команда России».
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