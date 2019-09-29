Рекордсмен планеты Майер: чемпионат мира в Дохе – катастрофа

Чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр и действующий рекордсмен планеты в десятиборье француз Кевин Майер обрушился с критикой на организацию чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).
«Мы все видим, что это катастрофа. На трибунах никого нет, а к жаре совершенно невозможно адаптироваться. В женском марафоне уже снялись около 30 человек. Это печально. Нам нужно оставить разум в стороне и больше сосредоточиться на борьбе. Если бы я не смог так поступить, то просто бойкотировал бы эти соревнования. На самом деле при организации чемпионата мира приоритеты не были расставлены на спортсменах. Это всё усложняет», — приводит слова Майера BBC.
Француз также является чемпионом Европы в семиборье и является обладателем действующего рекорда континента в этой дисциплине.
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