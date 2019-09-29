Чемпионке ОИ из Канады, обвинившей тренера в насилии, разрешили выступать за США

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по бобслею канадка Кайли Хамфрис, обвинившая главного тренера национальной команды Тодда Хейса в том, что тот подвергал её «эмоциональному, словесному и умственному насилию на протяжении сезона-2017/18», сможет выступать за США.



«Сегодня Федерация бобслея и скелетона США (USABS) узнала о решении Федерации бобслея и скелетона Канады (BCS) отпустить Кайли Хамфрис. Благодаря этому Кайли теперь может стать членом USABS и на равных правах бороться с нашими спортсменами за место в национальной команде. USABS гордится её желанием продолжить свою карьеру в Соединённых Штатах.



USABS признаёт, что это решение было непростым для BCS. Однако мы полагаем, что в итоге они приняли правильное решение, поставив удовлетворение желаний спортсмена выше интересов федерации. USABS неоднократно сталкивался с подобными ситуациями в отношении спортсменов, которые просили нас отпустить их из команды. В каждом случае мы приходили к тому же выводу, что и BCS с Кайли. Желаем Кайли и BCS дальнейших успехов на благо лучших традиций олимпийского спорта», — говорится в заявлении на официальном сайте USABS.

Олимпийская чемпионка из Канады обвинила тренера в насилии и ушла в сборную США