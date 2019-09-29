Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская сборная России по волейболу уступила Бразилии на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу уступила Бразилии на Кубке мира
Другие / Волейбол 0

Женская сборная России по волейболу в матче 11-го тура Кубка мира в Японии проиграла команде Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало третьим на турнире. Ранее россиянки проиграли сборным Китая (0:3) и США (2:3), а также победили соперниц из Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Кении (3:0).

Напомним, после проигрыша американским волейболисткам россиянки потеряли шансы на победу в Кубке мира. По итогам 11 туров сборная России располагается на третьей строчке в турнирной таблице соревнований.

В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.

КМ-2019 (ж). Кубок мира. 11-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 08:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 3
Бразилия
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент