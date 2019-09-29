Женская сборная России по волейболу уступила Бразилии на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу в матче 11-го тура Кубка мира в Японии проиграла команде Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).
Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало третьим на турнире. Ранее россиянки проиграли сборным Китая (0:3) и США (2:3), а также победили соперниц из Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Кении (3:0).
Напомним, после проигрыша американским волейболисткам россиянки потеряли шансы на победу в Кубке мира. По итогам 11 туров сборная России располагается на третьей строчке в турнирной таблице соревнований.
В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
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