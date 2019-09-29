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Тренер из Чувашии: Ганусу нужно быть осторожнее со своими высказываниями

Тренер из Чувашии: Ганусу нужно быть осторожнее со своими высказываниями
Другие / Лёгкая атлетика 0

Главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии Николай Панфилов подчеркнул, что не пытался дискредитировать президента Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Ранее девять российских спортсменов обратились в Савеловский суд Москвы после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Глава РУСАДА заявил о запрещённых переливаниях крови атлетам под прикрытием со стороны региона.

«Именно против личности Гануса у меня ничего нет. Такие высказывания делать со стороны такого лица, как Ганус, осторожней нужно.

Читать интервью было неприятно и тренерам, и особенно спортсменам. Просто он высказывает такие слова бездоказательные. Это нехорошо", — приводит слова Панфилова ТАСС.

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