Тренер из Чувашии: Ганусу нужно быть осторожнее со своими высказываниями

Главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии Николай Панфилов подчеркнул, что не пытался дискредитировать президента Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Ранее девять российских спортсменов обратились в Савеловский суд Москвы после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Глава РУСАДА заявил о запрещённых переливаниях крови атлетам под прикрытием со стороны региона.

«Именно против личности Гануса у меня ничего нет. Такие высказывания делать со стороны такого лица, как Ганус, осторожней нужно.

Читать интервью было неприятно и тренерам, и особенно спортсменам. Просто он высказывает такие слова бездоказательные. Это нехорошо", — приводит слова Панфилова ТАСС.

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