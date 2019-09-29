Киселёв: проводить ЧМ в таком месте — настоящее свинство. Всё решили деньги

Двукратный чемпион России по марафону Степан Киселёв раскритиковал организацию чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе, а также похвалил Сардану Трофимову, занявшую 22-ю позицию в марафонском забеге.



«Выступать в таких условиях практически невозможно. Все кто там бежали — это героини. Сардана Трофимова – молодчина. Спасибо, что не сошла и боролась до конца. Она — якутский феномен. Эх, знали бы соперницы, что с ними соревнуется девчонка из самого холодного места в мире… Не важно, за сколько она пробежала. Ни на какие цифры там смотреть не стоит. В таких условиях идёт гонка на выживание, и она выжила.



Слушал комментарии спортсменок после забега и они правы: настоящее свинство — проводить чемпионат мира в таком месте. Всё решили деньги, из-за которых, видимо, и проголосовали за Доху», — приводит слова Киселёва «Команда России».

