Видео: зрелищная драка болельщиков на матче по американскому футболу

Во время матча Национальной футбольной лиги (NFL), в котором встречались команды «Филадельфия Иглз» и «Грин Бэй Пэкерс», произошёл неприятный инцидент. Между фанатами противоборствующих команд возникла драка на трибунах стадиона «Лэмбо Филд».

Видео столкновения болельщиков во время матча по американскому футболу можно посмотреть на «Чемпионате».



Другие зрители попытались разнять фанатов и сумели оттащить одного из них. После этого в конфликт вмешались полицейские. Они задержали троих болельщиков, которым были предъявлены обвинения в нарушении правил поведения на публичном мероприятии. По информации New York Post, фанатов обязали выплатить штраф в размере $ 880.



«Филадельфия Иглз» обыграла «Грин Бэй Пэкерс» со счётом 34:27 и вышла на второе место в Национальной футбольной конференции.