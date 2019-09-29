Бузато: российским волейболисткам противостояла одна из лучших сборных в мире

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато оценил игру команды в матче 11-го тура Кубка мира в Японии. Россиянки проиграли команде Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

Для подопечных Бузато это поражение стало третьим на турнире. Ранее российские волейболистки уступили сборным Китая (0:3) и США (2:3), а также победили соперниц из Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Кении (3:0).

«У меня осталось хорошее впечатление от своей команды. Нам противостояла одна из лучших сборных и одна из лучших школ в мире. С Бразилией всегда интересно играть», — цитирует Бузато пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).