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Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 — расписание 3-го дня

Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 — расписание 3-го дня
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 3-й день будет разыграно пять комплектов медалей.

В финал соревнований по прыжкам с шестом у женщин пробилась россиянка Анжелика Сидорова, с первой попытки преодолевшая квалификационный норматив. Алёна Лутковская и Ирина Иванова выйти в решающий раунд не сумели.

В тройном прыжке у мужчин Дмитрию Сорокину не хватило 1 см, чтобы пробиться в финал. Алексей Фёдоров также не попал в число 12 лучших по итогам квалификации.

На 20-километровой дистанции в соревнованиях по спортивной ходьбе у женщин выступит россиянка Яна Смердова.

Расписание 3-го дня (время мск.)

20:40 — Прыжки с шестом. Финал. Женщины

21:45 — Тройной прыжок. Финал. Мужчины

22:35 — Эстафета 4x400 м. Финал. Микст

23:20 — 100 м. Финал. Женщины

23:30 – Спортивная ходьба. 20 км. Женщины

Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

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