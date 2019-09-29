Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 — расписание 3-го дня

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 3-й день будет разыграно пять комплектов медалей.
В финал соревнований по прыжкам с шестом у женщин пробилась россиянка Анжелика Сидорова, с первой попытки преодолевшая квалификационный норматив. Алёна Лутковская и Ирина Иванова выйти в решающий раунд не сумели.
В тройном прыжке у мужчин Дмитрию Сорокину не хватило 1 см, чтобы пробиться в финал. Алексей Фёдоров также не попал в число 12 лучших по итогам квалификации.
На 20-километровой дистанции в соревнованиях по спортивной ходьбе у женщин выступит россиянка Яна Смердова.
Расписание 3-го дня (время мск.)
20:40 — Прыжки с шестом. Финал. Женщины
21:45 — Тройной прыжок. Финал. Мужчины
22:35 — Эстафета 4x400 м. Финал. Микст
23:20 — 100 м. Финал. Женщины
23:30 – Спортивная ходьба. 20 км. Женщины
Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».
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