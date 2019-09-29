Воронкова: бразильские волейболистки сыграли лучше россиянок в обороне

Доигровщица женской сборной России по волейболу Ирина Воронкова прокомментировала игру команды в матче 11-го тура Кубка мира. Россиянки уступили Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25), став бронзовыми призёрами соревнований.

Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало третьим на турнире. Ранее российские волейболистки уступили сборным Китая (0:3) и США (2:3), а также победили соперниц из Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Кении (3:0).

«Была очень сложная игра. Обе команды старались изо всех сил, чтобы одержать победу. Однако Бразилия лучше сыграла в обороне. Благодарю всех за поддержку на этом турнире. Будем работать, чтобы успешнее выступить в следующий раз», — цитирует Воронкову пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).