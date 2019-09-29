ВФВ ещё не решила, продлится ли сотрудничество с тренером сборной России Бузато

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России Серджо Бузато.



Бузато занял должность временного тренера после того, как наставник команды Вадим Панков покинул пост по состоянию здоровья.

«Будущее у Бузато в национальной команде всегда есть, он работает со сборными России почти 20 лет. То, что он, как и вся команда, отработал этот турнир на отлично, это мы видели, но решение о его будущем будет принято президиумом немного позже — думаю, в начале ноября», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Напомним, на Кубке мира в Японии сборная России под руководством Бузато заняла третье место.