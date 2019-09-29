Рудковская высказалась о решении Навки поставить своё шоу в один день с Плющенко

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала ледовое шоу «Спящая красавица» олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Его премьера назначена на 27 декабря, что совпадает с датой проведения шоу Плющенко «Золушка».
«Мне очень приятно было узнать, что наша талантливая подруга, великолепная фигуристка и замечательная женщина Таня Навка находит в нашей дружбе не только личное, но и творческое вдохновение. Конечно, это взаимно. Ее достижения бесконечно вдохновляли и меня.
Всей семьёй обязательно будем болеть и наблюдать за премьерой Наденьки с замечательным ремейком прошлогоднего номера нашего Сашеньки! Не сомневаюсь, что Надя «превратится» в Таню так же феерично и достойно, как наш Сашенька «превратился» в своего блистательного папу.
Единственное, жаль, что поставили свою премьеру почему-то в один день с нами, хотя я с начала года трубила про 27 декабря. Буду, видимо, переносить звёздную нашу премьеру на 28 декабря, чтобы не ставить наших общих друзей в неудобное положение, кого же из нас выбрать. Вот, уступлю, так как тот случай, что не жалко», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.
- 29 сентября 2019
-
14:56
-
14:01
-
13:52
-
12:58
-
12:34
-
12:28
-
11:39
-
11:13
-
10:54
-
10:33
-
10:25
-
09:52
-
09:30
-
09:27
-
09:11
-
09:01
-
05:38
-
00:41
-
00:16
- 28 сентября 2019
-
23:56
-
23:28
-
22:59
-
22:41
-
22:34
-
22:22
-
22:07
-
21:16
-
21:01
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
18:50
-
18:12
-
17:51