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Рудковская высказалась о решении Навки поставить своё шоу в один день с Плющенко

Рудковская высказалась о решении Навки поставить своё шоу в один день с Плющенко
Другие / Фигурное катание 0

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала ледовое шоу «Спящая красавица» олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Его премьера назначена на 27 декабря, что совпадает с датой проведения шоу Плющенко «Золушка».

«Мне очень приятно было узнать, что наша талантливая подруга, великолепная фигуристка и замечательная женщина Таня Навка находит в нашей дружбе не только личное, но и творческое вдохновение. Конечно, это взаимно. Ее достижения бесконечно вдохновляли и меня.

Всей семьёй обязательно будем болеть и наблюдать за премьерой Наденьки с замечательным ремейком прошлогоднего номера нашего Сашеньки! Не сомневаюсь, что Надя «превратится» в Таню так же феерично и достойно, как наш Сашенька «превратился» в своего блистательного папу.

Единственное, жаль, что поставили свою премьеру почему-то в один день с нами, хотя я с начала года трубила про 27 декабря. Буду, видимо, переносить звёздную нашу премьеру на 28 декабря, чтобы не ставить наших общих друзей в неудобное положение, кого же из нас выбрать. Вот, уступлю, так как тот случай, что не жалко», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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