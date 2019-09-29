Артемьев: сборная России по регби приехала в Японию, чтобы зарабатывать уважение

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев оценил игру команды на Кубке мира. Ранее российские регбисты проиграли Японии и Самоа.

«Главной целью мы выбрали первый матч против Японии. Это был основополагающий момент подготовки. Настраивались именно на эту игру, разбирали соперника, разрабатывали план. У нашей команды нет таких ресурсов, как у сборных элиты, поэтому в каждой игре мы должны биться как в финале.

В матче с Японией выделил бы самоотдачу ребят. Все бились, не жалели себя. Нам удалось выполнять план игры большую часть матча. Итоговый счёт до конца не отражает того, как проходила игра. Но, думаю, сборная России смогла оставить положительные впечатления у болельщиков.

На этом Кубке мира мы не претендуем на выход в плей-офф, регбийная общественность понимает нашу силу. Мы приехали в Японию, чтобы зарабатывать уважение и показывать, что мы готовы играть на таком уровне. В первых двух матчах эта задача была если не полностью, то частично выполнена.

Сейчас задача — восстановиться и настроиться на матчи с Ирландией и Шотландией. Думаю, у нас в составе будут перестановки. Все очень хотят играть, и те, кто раньше не попадал в заявку, рвутся в бой. Им есть что доказывать болельщикам и себе", — цитирует Артемьева Sport24.