Бутырская — об участии Загитовой и Медведевой в шоу: да не переживайте вы так!

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала тот факт, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева в разгар нового сезона будут участвовать в ледовых шоу.

Ранее стало известно, что Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Премьерный показ ледового спектакля запланирован на 27 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт». Медведева также станет героиней ледового представления. Она выступит в главной роли в новогодней сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Я вас уверяю, это, скорее всего, будет одноразовое выступление. Часто же бывают после соревнований какие-то показательные выступления, вот тут почти то же самое. Это же нормально. Девчонки сильные. Мне, конечно, сложно поверить, что Женя с Алиной будут полноценно участвовать в шоу на постоянной основе. Так что не переживайте так, всё будет хорошо. И на чемпионате России выступят, и в шоу покатаются», — цитирует Бутырскую Sport24.

Навка: Загитова будет участвовать в сказке на льду в период новогодних каникул