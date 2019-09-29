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Коулман – о словах Джонсона про допинг-тесты: мне всё равно, что он говорит

Коулман – о словах Джонсона про допинг-тесты: мне всё равно, что он говорит
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американский спринтер Кристиан Коулман, выигравший первенство планеты в беге на 100 м, высказался о словах четырёхкратного олимпийского чемпиона Майкла Джонсона, который заявил, что Коулман никогда не сможет стать лицом лёгкой атлетики после пропуска трёх допинг-тестов за год.

«Майкл Джонсон не оплачивает мои счета и не подписывает мои чеки, поэтому меня не всегда волнует, что он говорит. Но в ответ на его слова отмечу, что лицом спорта становятся люди, которые устраивают отличные шоу. Не думаю, что кому-то было бы дело до Усейна Болта, если бы он не бегал так быстро: 9,58 секунды — на 100-метровке и 19,19 — на 200 м. Это действительно невероятно. Независимо от того, кем он был, он собирался стать одним из лиц спорта.

Поэтому мне всё равно, что говорит Джонсон. Но, думаю, я с ним не согласен. Лицом спорта становятся те атлеты, которые показывают действительно хорошее время и представляют спорт в хорошем свете», — приводит слова Коулмана LetsRun.com.

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