Коулман – о словах Джонсона про допинг-тесты: мне всё равно, что он говорит

Американский спринтер Кристиан Коулман, выигравший первенство планеты в беге на 100 м, высказался о словах четырёхкратного олимпийского чемпиона Майкла Джонсона, который заявил, что Коулман никогда не сможет стать лицом лёгкой атлетики после пропуска трёх допинг-тестов за год.



«Майкл Джонсон не оплачивает мои счета и не подписывает мои чеки, поэтому меня не всегда волнует, что он говорит. Но в ответ на его слова отмечу, что лицом спорта становятся люди, которые устраивают отличные шоу. Не думаю, что кому-то было бы дело до Усейна Болта, если бы он не бегал так быстро: 9,58 секунды — на 100-метровке и 19,19 — на 200 м. Это действительно невероятно. Независимо от того, кем он был, он собирался стать одним из лиц спорта.



Поэтому мне всё равно, что говорит Джонсон. Но, думаю, я с ним не согласен. Лицом спорта становятся те атлеты, которые показывают действительно хорошее время и представляют спорт в хорошем свете», — приводит слова Коулмана LetsRun.com.