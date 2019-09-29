Россияне завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по гребному слалому в Испании

Павел Эйгель и Алсу Миназова по итогам чемпионата мира по гребному слалому в Испании принесли России олимпийские лицензии в мужской байдарке-одиночке и каноэ-одиночке у женщин.



Эйгель в индивидуальных соревнованиях занял девятое место, а Миназова стала 24-й.



В командных соревнованиях Эйгель, Никита Губенко и Сергей Маймистов стали пятыми. Такое же место и у девушек: Миназова, Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова.



Олимпийские лицензии получают лучшие 18 байдарочников по итогам чемпионата мира.



Гребной слалом. Чемпионат мира

Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Иржи Прскавец (Чехия) – 84,26.

2. Давид Ллоренте (Испания) – 85,96.

3. Джоан Креспо (Испания) – 87,22…

9. Павел Эйгель (Россия) – 93,03…

56. Никита Губенко (Россия) – 98,16…

68. Сергей Маймистов (Россия) – 101,78.



Команды

1. Испания – 89,87.

2. Чехия – 90,86.

3. Польша – 93,69…

5. Россия (Павел Эйгель, Никита Губенко, Сергей Маймистов) – 95,31.



Женщины. Каноэ-одиночка

1. Андреа Херцог (Германия) – 100,52

2. Джессика Фокс (Австралия) – 101,46

3. Надин Вератшниг (Австрия) – 106,45…

24. Алсу Миназова (Россия) – 116,67…

28. Полина Мухгалеева (Россия) – 124,60…

57. Зульфия Сабитова (Россия) – 175,61.



Команды

1. Австралия – 117,97.

2. Испания – 121,72.

3. Чехия – 124,48…

5. Россия (Алсу Миназова, Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова) – 129,04.