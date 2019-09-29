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Россияне завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по гребному слалому в Испании

Россияне завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по гребному слалому в Испании
Другие / Водные виды спорта 0

Павел Эйгель и Алсу Миназова по итогам чемпионата мира по гребному слалому в Испании принесли России олимпийские лицензии в мужской байдарке-одиночке и каноэ-одиночке у женщин.

Эйгель в индивидуальных соревнованиях занял девятое место, а Миназова стала 24-й.

В командных соревнованиях Эйгель, Никита Губенко и Сергей Маймистов стали пятыми. Такое же место и у девушек: Миназова, Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова.

Олимпийские лицензии получают лучшие 18 байдарочников по итогам чемпионата мира.

Гребной слалом. Чемпионат мира
Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Иржи Прскавец (Чехия) – 84,26.
2. Давид Ллоренте (Испания) – 85,96.
3. Джоан Креспо (Испания) – 87,22…
9. Павел Эйгель (Россия) – 93,03…
56. Никита Губенко (Россия) – 98,16…
68. Сергей Маймистов (Россия) – 101,78.

Команды
1. Испания – 89,87.
2. Чехия – 90,86.
3. Польша – 93,69…
5. Россия (Павел Эйгель, Никита Губенко, Сергей Маймистов) – 95,31.

Женщины. Каноэ-одиночка
1. Андреа Херцог (Германия) – 100,52
2. Джессика Фокс (Австралия) – 101,46
3. Надин Вератшниг (Австрия) – 106,45…
24. Алсу Миназова (Россия) – 116,67…
28. Полина Мухгалеева (Россия) – 124,60…
57. Зульфия Сабитова (Россия) – 175,61.

Команды
1. Австралия – 117,97.
2. Испания – 121,72.
3. Чехия – 124,48…
5. Россия (Алсу Миназова, Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова) – 129,04.

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