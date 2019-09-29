Плющенко похвастался богатым урожаем яблок в своём саду
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, какой богатый урожай яблок принесли яблони в его саду.
«Большой урожай в этом году яблок», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Евгений вместе с сыном Сашей собрали четыре корзины плодов с разных яблонь и собираются отвезти их в московскую школу фигурного катания Плющенко.
Ранее супруга Плющенко Яна Рудковская посетовала, что премьера ледового шоу «Спящая красавица» олимпийской чемпионки Татьяны Навки назначена на 27 декабря, что совпадает с датой проведения шоу Плющенко «Золушка». Звёздами шоу Плющенко будут Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, у Навки выступит Алина Загитова.
Рудковская высказалась о решении Навки поставить своё шоу в один день с Плющенко
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