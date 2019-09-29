Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Плющенко похвастался богатым урожаем яблок в своём саду

Плющенко похвастался богатым урожаем яблок в своём саду
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, какой богатый урожай яблок принесли яблони в его саду.

«Большой урожай в этом году яблок», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Евгений вместе с сыном Сашей собрали четыре корзины плодов с разных яблонь и собираются отвезти их в московскую школу фигурного катания Плющенко.

Ранее супруга Плющенко Яна Рудковская посетовала, что премьера ледового шоу «Спящая красавица» олимпийской чемпионки Татьяны Навки назначена на 27 декабря, что совпадает с датой проведения шоу Плющенко «Золушка». Звёздами шоу Плющенко будут Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, у Навки выступит Алина Загитова.

Рудковская высказалась о решении Навки поставить своё шоу в один день с Плющенко
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент