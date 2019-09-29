Глава AIU: не можем назвать имена россиян, которые находятся под расследованием

Председатель Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) Дэвид Хоуман рассказал, что в деле о допинговом скандале в российском спорте подотчётная ему организация, как и все остальные, ждёт решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«ВАДА изучает информацию, полученную от России. Они проводят расследование. Мы не принимаем это решение напрямую, мы даём информацию ВАДА, которое они распоряжаются там, как посчитают нужным. России дали определённое количество дней на то, чтобы дать объяснения. Мы вместе с ВАДА ждём конечного решения.



Мы не может сказать больше, чем уже сказали, и назвать вам имена россиян, которые находятся под расследованием», — передаёт слова Хоумана корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Также на пресс-конференции, прошедшей на чемпионате мира в Дохе, Хоуман рассказал о задачах AIU, подробнее остановившись на информации о российских тренерах, которые замешаны в допинговом скандале, но продолжают работу



«Все эти случаи были отражены в репорте, больше у меня нет никаких комментариев. Мы занимаемся поиском информации по допинговым делам, потом передаём её другим органам, которые принимают решения и отвечают за них. В начале ноября ВАДА проведёт исполком, где российский вопрос будет одним из главных. Мы изучаем все файлы, которые получаем. В том числе и файлы из Московской антидопинговой лаборатории. Это всё, что могу сказать», — сказал Хоуман.

AIU был создан два года назад и не является антидопинговой организацией в чистом виде, они также занимаются вопросами коррупции и расследованием различных скандалов, обучают атлетов и тренеров правилам, связанными с чистотой и компетентностью в спорте, изучают материалы.