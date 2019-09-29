Ягудин — о номинации на ТЭФИ: может, другие финалисты попробуют себя на коньках?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий программы «Тает лёд» Алексей Ягудин рассказал, что номинирован на премию ТЭФИ в разделе «Интервьюер».

«Хорошая новость — второй год подряд я в тройке финалистов в номинации «Интервьюер» на премии ТЭФИ с программой «Тает лёд».



Лучшим я себя считать точно не могу, это не мой профиль, я больше по конькам. В этом жанре ещё учиться и учиться! Может, другие финалисты, Фёдор Бондарчук и Наиля Аскер-заде, попробуют себя на коньках? Помогу.



А если серьёзно. Спасибо «Матч ТВ» за доверие, а вам — за то, что смотрите!

На экране вы видите только меня, но «Тает лёд» – работа большого коллектива. Это главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан, шеф-продюсер канала Александр Назаров, продюсер программы Константин Никитин, шеф-редактор Максим Мартемьянов, режиссёр Егор Каракулов и операторы, настоящие мастера своего дела, Александр Демочкин, Никита Бородин, Сергей Приходько и Денис Мельников. Всем этим ребятам лично от себя хотелось бы выразить огромную благодарность за их отлично проделанную работу!

Результаты ТЭФИ будут 2 октября», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

В комментариях тренер Ягудина Татьяна Тарасова пожелала ученику победы.