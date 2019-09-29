AIU расследует выбор Катара в качестве места проведения ЧМ по лёгкой атлетике

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) проводит расследование по факту получения Катаром права проведения чемпионата мира в 2019 году, об этом сообщил представитель организации Бретт Клозье. Речь идёт о возможной подтасовке на голосовании.
«Мы внимательно изучаем вопросы, связанные с выбором Катара в качестве места проведения ЧМ-2019. Специальная группа занимается этим случаем, но пока конкретных ответов у меня нет. Идёт расследование», — передаёт слова Клозье корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал в Дохе 27 сентября и продлится до 6 октября.
AIU был создан два года назад и не является антидопинговой организацией в чистом виде, они также занимаются вопросами коррупции и расследованием различных скандалов, обучают атлетов и тренеров правилам, связанными с чистотой и компетентностью в спорте, изучают материалы.
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