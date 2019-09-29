Педерсен выиграл групповую гонку на чемпионате мира по велоспорту, Сиваков упал

Датчанин Мадс Педерсен выиграл групповую гонку чемпионата мира по велоспорту на шоссе в британском Йоркшире. Соревнования прошли в сложных дождевых условиях, многие из спортсменов не избежали падений. В их числе и россиянин Павел Сиваков.



Фаворитом перед стартом заезда считался итальянец Маттео Трентин, однако он финишировал вторым, а победу одержал Педерсен. 23-летний гонщик сумел в финальном рывке опередить Трентина, а также швейцарца Штефана Кюнга, которые втроём боролись за золото.



Все российские гонщики вынуждены были также досрочно завершить борьбу. Лидер команды Павел Сиваков упал. Ему удалось сменить велосипед, но позднее он сошёл с гонки.

Видео доступно на странице ICU в «Твиттере».