Леонова: Трусова — большая молодец, но это катание от прыжка к прыжку

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова рассказала, как сочетаются в программах техническая сложность и артистичность.
«Пока я это сочетание техники и выразительности увидела только у Анны Щербаковой. Конечно, Александра Трусова большая молодец, здорово всё прыгает, но пока это катание от прыжка к прыжку, особенно в первой половине.
Четверные прыжки – это высокая концентрация, они очень энергозатратны. Ещё и три штуки… Представляю, сколько сил они забирают. У Саши, я думаю, ещё всё впереди. Ей ещё нужно обрести уверенность, чтобы показать более артистичные программы.
Я рада, что с прошлого сезона только три прыжка во второй половине произвольной программы имеют повышенную стоимость. Думаю, это к лучшему: программа должна выглядеть как программа, а не катание в начале и лёгкая атлетика в конце.
Баланс можно найти всегда. У Лизы Туктамышевой хоть и нет четверных, но в произвольной сейчас стоят два трикселя. При этом программа смотрится очень хорошо.
Понятно, что она становится более раскованной и начинает зажигать в конце, когда всё самое сложное уже отпрыгала. Но ощущения, что Лиза зациклена на прыжках, нет: она научилась абстрагироваться и отпускать себя. Надеюсь, что у неё и дальше всё будет хорошо», — приводит слова Леоновой Sports.ru.
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