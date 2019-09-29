Спринтер Коулман не выступит на 200 метрах на ЧМ из-за недомогания

Новоиспечённый чемпион мира в беге на 100 метров, американский спринтер Кристиан Коулман не выступит в забеге на 200 метров в Дохе (Катар).
Причиной отказа стали боли, которые атлет начал испытывать после своей победы в финале забега на 100 метров, которые он преодолел за 9,76 секунды.
«Я просто чувствовал небольшую боль. Мы подумали, что лучше не выходить на старт, чтобы не перегружать организм», — передаёт слова Коулмана NBC.
9,76 — это лучший результат сезона в мире на дистанции 100 метров. Мировой рекорд и рекорд чемпионатов мира принадлежит завершившему карьеру ямайскому спринтеру Усэйну Болту и равняется 9,58.
Напомним, Коулману грозила длительная дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов в течение одного года, однако антидопинговое агентство США (USADA) оправдало бегуна.
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