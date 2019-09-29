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Сербские волейболисты во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы

Сербские волейболисты во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная Сербии по волейболу во второй раз в истории стала чемпионом Европы по волейболу. В финале первенства Старого Света сербские волейболисты одержали победу над командой Словении со счётом 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20). Самым результативным игроком матча стал сербский диагональный Александар Атанасьевич, набравший 22 очка. 20 очков принёс команде доигровщик Урош Ковачевич.

Впервые сборная Сербии стала сильнейшей в Европе в 2011 году. Словенские волейболисты во второй раз в истории стали серебряными призёрами первенства континента. Первое серебро словенцы завоевали в 2015 году.

Напомним, что предыдущий чемпионат Европы в 2017 году выиграла сборная России, не сумевшая защитить титул после поражения в четвертьфинале от Словении.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Париж, Франция
Финал

Сербия – Словения — 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20).

ЧЕ-2019 (м). Финал
29 сентября 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Словения
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