«Чеховские медведи» уступили швейцарскому клубу в гандбольной Лиге чемпионов
Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» в третьем туре мужской Лиги чемпионов на выезде уступили швейцарскому клубу «Кадеттен Шаффхаузен» со счётом 23:32. Встреча прошла 29 сентября в зале «BBC Arena».
«Чеховские медведи» за матч нанесли 49 бросков в ворота соперников. Самыми результативными у подмосковной команды стали Денис Васильев и Александр Котов, на их счету по 4 мяча. 3 раза отличился Виктор Фурцев.
Напомним, в стартовом матче «Чеховские медведи» на своей площадке обыграли польскую «Вислу» (25:23). А в следующем поединке российская команда уступила датскому клубу GOG со счётом 31:38.
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа D. Третий тур
«Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) — «Чеховские медведи» (Россия) – 32:23 (15:10).
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