Анжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 м. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.
До высоты 4,90 соревнования в секторе для прыжков с шестом проходили по одному сценарию. Сидорова и американка Сэнди Моррис преодолевали планку с первой попытки и ждали, пока соперницы совершат оставшиеся прыжки. К высоте 4,95 в секторе остались лишь Сидорова, Моррис и гречанка Екатерина Стефаниди, которая, не желая мириться с бронзой, перенесла две попытки после первой же неудачи на 4,90. Однако это не помогло — и Стефаниди осталась третьей.
Судьба золота решилась в третьей попытке на высоте 4,95 м. Моррис планка не покорилась, а прыгавшая следом Сидорова приземлилась уже в ранге чемпионки мира.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Прыжки с шестом. Женщины
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95.
2. Сэнди Моррис (США) – 4,90
3. Екатерина Стефаниди (Греция) – 4,85.
- 30 сентября 2019
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
17:58
-
17:55
-
17:36
-
16:19
-
15:38
-
15:25
-
14:56
-
14:01
-
13:52
-
12:58
-
12:34
-
12:28
-
11:39
-
11:13
-
10:54
-
10:33
-
10:25
-
09:52