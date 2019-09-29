Анжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 м. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

До высоты 4,90 соревнования в секторе для прыжков с шестом проходили по одному сценарию. Сидорова и американка Сэнди Моррис преодолевали планку с первой попытки и ждали, пока соперницы совершат оставшиеся прыжки. К высоте 4,95 в секторе остались лишь Сидорова, Моррис и гречанка Екатерина Стефаниди, которая, не желая мириться с бронзой, перенесла две попытки после первой же неудачи на 4,90. Однако это не помогло — и Стефаниди осталась третьей.

Судьба золота решилась в третьей попытке на высоте 4,95 м. Моррис планка не покорилась, а прыгавшая следом Сидорова приземлилась уже в ранге чемпионки мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95.

2. Сэнди Моррис (США) – 4,90

3. Екатерина Стефаниди (Греция) – 4,85.