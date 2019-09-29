Шведка Бенгтссон сломала шест на ЧМ, но с чужим инвентарём побила рекорд страны

Шведка Ангелика Бенгтссон во время выступления на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в третьей попытке на высоте 4,80 метра упала и сломала шест. Организаторы дали ей шанс повторить прыжок, так как фактически она его не совершила.
У спортсменки не оказалось запасного шеста, и ей на помощь пришла одна из соперниц. Француженка Нинон Гюйон-Ромарен, уже завершившая борьбу, поделилась с Бенгтссон инвентарём.
В итоге Ангелика смогла преодолеть планку на высоте 4,80 метра, установив тем самым национальный рекорд. Позже она пыталась покорить высоту 4,85, но три её попытки не увенчались успехом и Бенгтссон заняла 6-е место.
Победу в соревнованиях одержала россиянка Анжелика Сидорова. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.
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