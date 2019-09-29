Американец Тейлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ-2019 в Дохе

Американский легкоатлет Кристиан Тейлор завоевал золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). Тейлор обновил свой лучший результат в сезоне, приземлившись на отметке 17,92 м. Серебряным призёром стал ещё один представитель США Уилл Клэй. Бронзу завоевал Хьюджес Фабрис Занго из Буркина-Фасо.

Рекорд мира 18,29 м был установлен британцем Джонатаном Эдвардсом на чемпионате мира 1995 года в Гётеборге.

Россию на чемпионате мира в Дохе в тройном прыжке представляли Дмитрий Сорокин и Алексей Фёдоров, но они не вошли в число финалистов. Сорокин с прыжком на 16,86 м стал 14-м, Фёдоров (16,71) — 18-м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Тройной прыжок. Мужчины

1. Кристиан Тейлор (США) – 17,92.

2. Уилл Клэй (США) – 17,74.

3. Хьюджес Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,66.