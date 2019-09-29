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Американец Тейлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ-2019 в Дохе

Американец Тейлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ-2019 в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американский легкоатлет Кристиан Тейлор завоевал золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар). Тейлор обновил свой лучший результат в сезоне, приземлившись на отметке 17,92 м. Серебряным призёром стал ещё один представитель США Уилл Клэй. Бронзу завоевал Хьюджес Фабрис Занго из Буркина-Фасо.

Рекорд мира 18,29 м был установлен британцем Джонатаном Эдвардсом на чемпионате мира 1995 года в Гётеборге.

Россию на чемпионате мира в Дохе в тройном прыжке представляли Дмитрий Сорокин и Алексей Фёдоров, но они не вошли в число финалистов. Сорокин с прыжком на 16,86 м стал 14-м, Фёдоров (16,71) — 18-м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Тройной прыжок. Мужчины

1. Кристиан Тейлор (США) – 17,92.
2. Уилл Клэй (США) – 17,74.
3. Хьюджес Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,66.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2019. Прыжковые
Мужчины. Тройной прыжок. Финал
29 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Окончено
1
Кристиан Тейлор
США
17.92
2
Уилл Клэй
США
17.74
3
Хьюджес Фабрис Занго
Буркина-Фасо
17.66
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