Ямайская бегунья Фрейзер-Прайс одержала победу в беге на 100 метров на ЧМ-2019

Представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с результатом 10,71 секунды одержала победу в беге на 100 метров у женщин на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар).



Второе место в финале соревнований заняла легкоатлетка из Великобритании Дина Ашер-Смит (10,83). Бронзовую награду завоевала представительница Кот-д’Ивуара Мари-Жозе Та Лу (10,90).



Напомним ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал американец Кристиан Коулман. Он пробежал 100 метров за 9,76 секунды. Это лучший результат сезона в мире на данной дистанции. Мировой рекорд и рекорд чемпионатов мира принадлежит завершившему карьеру ямайскому спринтеру Усэйну Болту и равняется 9,58.

Ранее россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках в высоту. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.