Ямайская бегунья Фрейзер-Прайс одержала победу в беге на 100 метров на ЧМ-2019

Представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с результатом 10,71 секунды одержала победу в беге на 100 метров у женщин на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар).
Второе место в финале соревнований заняла легкоатлетка из Великобритании Дина Ашер-Смит (10,83). Бронзовую награду завоевала представительница Кот-д’Ивуара Мари-Жозе Та Лу (10,90).
Напомним ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал американец Кристиан Коулман. Он пробежал 100 метров за 9,76 секунды. Это лучший результат сезона в мире на данной дистанции. Мировой рекорд и рекорд чемпионатов мира принадлежит завершившему карьеру ямайскому спринтеру Усэйну Болту и равняется 9,58.
Ранее россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках в высоту. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.
- 30 сентября 2019
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
17:58
-
17:55
-
17:36
-
16:19
-
15:38
-
15:25
-
14:56
-
14:01
-
13:52
-
12:58
-
12:34
-
12:28
-
11:39
-
11:13
-
10:54
-
10:33
-
10:25
-
09:52