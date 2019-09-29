Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019. Результаты 29 сентября

В третий день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в четырёх видах программы: прыжках с шестом и беге на 100 м у женщин, тройном прыжке у мужчин и в смешанной эстафете 4х400 м. Их обладателями стали россиянка Анжелика Сидорова, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки, американец Кристиан Тейлор и сборная США.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95.

2. Сэнди Моррис (США) – 4,90

3. Екатерина Стефаниди (Греция) – 4,85.

100 м. Женщины

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,71.

2. Дина Ашер-Смит (Великобритания) – 10,83.

3. Мари-Жосе Та Лу (Кот-д'Ивуар) – 10,90.

Тройной прыжок. Мужчины

1. Кристиан Тейлор (США) – 17,92.

2. Уилл Клэй (США) – 17,74.

3. Хьюджес Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,66.

Смешанная эстафета. 4х400 м

1. США – 3.09,34.

2. Ямайка – 3.11,78.

3. Бахрейн – 3.11,82.