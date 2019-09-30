Губерниев: перед триумфом Сидоровой меркнут и Формула-1, и новости про Кононова
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил восхищение достижением российской легкоатлетки Анжелики Сидоровой, впервые ставшей чемпионкой мира в прыжках с шестом.
«Перед триумфом этой девушки меркнут и Формула-1, и новости про Кононова, и «Спартак» с ЦСКА и т. д. и т. п. Анжелика Сидорова — чемпионка мира по лёгкой атлетике! Королева! Гордость! Просто богиня! Это победа», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Дуэль Сидоровой и американки Сэнди Моррис продолжалась до последней попытки на высоте 4,95 м. Американке эта высота так и не покорилась, а россиянка, выступающая в нейтральном статусе, завершила прыжок уже в ранге чемпионки мира.
Драматичное золото России на чемпионате мира! Вырвали у США в последней попытке!
Анжелика Сидорова совершила что-то невероятное!
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