Губерниев: перед триумфом Сидоровой меркнут и Формула-1, и новости про Кононова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил восхищение достижением российской легкоатлетки Анжелики Сидоровой, впервые ставшей чемпионкой мира в прыжках с шестом.

«Перед триумфом этой девушки меркнут и Формула-1, и новости про Кононова, и «Спартак» с ЦСКА и т. д. и т. п. Анжелика Сидорова — чемпионка мира по лёгкой атлетике! Королева! Гордость! Просто богиня! Это победа», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Дуэль Сидоровой и американки Сэнди Моррис продолжалась до последней попытки на высоте 4,95 м. Американке эта высота так и не покорилась, а россиянка, выступающая в нейтральном статусе, завершила прыжок уже в ранге чемпионки мира.