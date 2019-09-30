Медальный зачёт ЧМ-2019 по лёгкой атлетике после 3-го дня

Сборная США после третьего дня соревнований лидирует в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар). В активе американских спортсменов четыре золотые и четыре серебряные медали.

На втором месте располагается команда Ямайки (2-1-0), на третьем — Китая (1-1-1), на четвёртом — Кении (1-0-1).

На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, которую 29 сентября завоевала в секторе прыжков с шестом Анжелика Сидорова. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 м. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

Напомним, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики наши спортсмены выступают в нейтральном статусе.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Медальный зачёт



1. США — 8 (4-4-0)

2. Ямайка — 3 (2-1-0)

3. Китай — 3 (1-1-1).