Моррис: ни я, ни Сидорова не виноваты в том, что происходит в политике

Американская легкоатлетка Сэнди Моррис, в борьбе за золото в прыжках с шестом на чемпионате мира в Дохе проигравшая россиянке Анжелике Сидоровой, рассказала, что поддерживает свою подругу, вынужденную выступать в нейтральном статусе.

«Я думаю, что спортсменам надо абстрагироваться от политической ситуации в спорте и в мире. Ни я, ни Анжелика не виноваты в том, что происходит в политике. Мы просто девушки, которых хотят соревноваться и выигрывать медали. У нас отличные отношения, мы с ней друзья. Я знаю, что ей тяжело выступать в таком статусе, так что я стараюсь поддержать её, насколько это возможно», — передаёт слова Моррис корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Дуэль Сидоровой и американки Моррис продолжалась до последней попытки на высоте 4,95 м. Американке эта высота так и не покорилась, а россиянка завершила прыжок уже в ранге чемпионки мира.