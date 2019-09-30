Тренер Сидоровой: пожалуйста, не надо делать параллели с Исинбаевой

Светлана Абрамова, которая тренирует прыгунью Анжелику Сидорову, поделилось впечатлениям после успеха своей воспитанницы на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).



«Я знала, что Анжелика способна взять эту высоту. Она готова была прыгать так. Время личных рекордов здесь, на чемпионате мира. Почему она не пошла дальше и не попробовала взять высоту пять метров? Это эмоции, она их все выплеснула сегодня. В этом не было смысла.

Пожалуйста, не надо делать параллели с Еленой Исинбаевой. Лена — это Лена, а Анжелика — это Анжелика. То, что это первая медаль для команды, не добавляет особых эмоций. Если бы у нас была полная команда, мы бы постарались взять больше медалей. Не будем касаться этой темы. Тут просто случайность, что по расписанию мы были первыми, где можно взять золото. Уверена, что завтра Маша Ласицкене не ударит в грязь лицом», — передаёт слова Абрамовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате мира. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

