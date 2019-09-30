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Победа россиянки Сидоровой не учтена в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике

Победа россиянки Сидоровой не учтена в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Организаторы чемпионата мира по лёгкой атлетике в медальном зачёте никак не учли золото, которое 29 сентября завоевала россиянка Анжелика Сидорова в секторе прыжков с шестом.

Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

Напомним, что российские легкоатлеты выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.

Однако в медальном зачёте мирового первенства на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций награды спортсменов с нейтральном статусом не отображаются.

После третьего дня соревнований лидирует сборная США. В активе американских спортсменов четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Ямайки (2-1-0), на третьем — Китая (1-1-1), на четвёртом — Кении (1-0-1).

Организаторы чемпионата мира проигнорировали победу россиянки. Это что, бойкот?
Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира, но её золото решили просто не учитывать в официальном медальном зачёте. В упор не заметили.
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