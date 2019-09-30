Грачёва: бронза очень важна для российских волейболисток — им нужно побеждать

Серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, известный телекомментатор Татьяна Грачёва подвела итоги завершившегося в Японии Кубка мира. Российские волейболистки завоевали бронзовые медали, потерпев три поражения в 11 матчах. Россиянки проиграли ставшим чемпионками китаянкам (0:3), серебряным призёрам из США (2:3) и в заключительном матче сборной Бразилии (1:3).



«Конечно, хотелось, чтобы команда выиграла в последних матчах. Тем более, что американок мы победить могли, а с Бразилией провели лучшую, на мой взгляд, партию на турнире — третью. У нас была прекрасная доводка, показывали быстрый комбинационный волейбол, и блок работал. Но сборная не может выдерживать этот уровень. Пожалуй, это следствие отсутствия должной подготовки, всё-таки у команды было не так много напряжённых матчей. При этом все знают, что у нас уникальные волейболистки, и на что они способны. Но долго играть на высоком уровне против сильных команд мы пока не можем.

Очень важно, что мы выиграли эту бронзовую медаль. В первую очередь, для самих волейболисток — им нужно побеждать.

Как выглядела команда на этом турнире? Играли хорошо, особенно, если сравнивать с чемпионатом Европы. Выглядели качественней, видно было, что девчонки играют с огромным желанием — они соскучились по успехам. Можно разное говорить о силе соперников, о том, как играли против нас. Но для сборной России это не так важно — мы должны, прежде всего, заниматься своей игрой и решать собственные проблемы. У нас их очень много, а времени мало. Мне понравилось, что на Кубке мира игроки были настоящей командой, и мы с удовольствием следили за их матчами», — приводит слова Грачёвой «Команда России».