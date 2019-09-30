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Китаянки заняли весь пьедестал в ходьбе на 20 км на ЧМ в Дохе, Смердова — 31-я

Китаянки заняли весь пьедестал в ходьбе на 20 км на ЧМ в Дохе, Смердова — 31-я
Другие / Лёгкая атлетика 0

Представительницы Китая заняли три первых места в спортивной ходьбе на 20 км в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Победу одержала Лю Хун. Серебряным призёром стала Цеян Шенцзе. Бронза досталась Люцзин Ян.

Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, продемонстрировала 31-й результат.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Спортивная ходьба. 20 км. Женщины
1. Лю Хун (Китай) — 1:32.53.
2. Цеян Шенцзе (Китай) — 1:33.10.
3. Люцзин Ян (Китай) — 1:33.17...
31. Яна Смердова (Россия) — 1:43.49.

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые и 4 серебряные награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-1-0).

В активе сборной России 1 золотая медаль, которую завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2019. Спортивная ходьба
Женщины. Ходьба 20 км
29 сентября 2019, воскресенье. 23:59 МСК
Окончено
1
Лю Хун
Китай
1:32:53
2
Цеян Шенцзе
Китай
1:33:10
3
Люцзин Ян
Китай
1:33:17
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