Китаянки заняли весь пьедестал в ходьбе на 20 км на ЧМ в Дохе, Смердова — 31-я

Представительницы Китая заняли три первых места в спортивной ходьбе на 20 км в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Победу одержала Лю Хун. Серебряным призёром стала Цеян Шенцзе. Бронза досталась Люцзин Ян.
Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, продемонстрировала 31-й результат.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Спортивная ходьба. 20 км. Женщины
1. Лю Хун (Китай) — 1:32.53.
2. Цеян Шенцзе (Китай) — 1:33.10.
3. Люцзин Ян (Китай) — 1:33.17...
31. Яна Смердова (Россия) — 1:43.49.
В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые и 4 серебряные награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-1-0).
В активе сборной России 1 золотая медаль, которую завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
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